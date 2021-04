Seriado 'Dr. House' estreia na tela da Band nesta sexta-feira

A Band estreia nesta sexta-feira (2), às 22h45min, a premiada série Dr. House. Estrelada pelo ator inglês Hugh Laurie (Dr. Gregory House), a atração se passa em um hospital universitário fictício chamado Princeton-Plainsboro Teaching, na cidade de Princeton, estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

House é um infectologista e nefrologista que se destaca por diagnosticar pacientes com sintomas incomuns dos piores males relacionadas à saúde, mesmo mantendo uma postura cética e distanciada das pessoas. Muitas vezes, ele entra em conflito com os colegas de trabalho por apresentar análises baseadas em hipóteses pouco prováveis e controversas. “Dr. House é uma produção de renome internacional, ganhadora de prêmios importantes. Tenho certeza de que será um grande sucesso e trará para as noites de sexta da Band um público fiel e amante das séries”, afirma Antonio Zimmerle, diretor nacional de programação do Grupo Bandeirantes.

Criado por David Shore, o seriado ficou entre os dez melhores dos Estados Unidos entre a segunda e a quarta temporadas e foi o programa de televisão mais assistido em todo o mundo em 2008, conquistando dois Globos de Ouro, cinco Emmys Awards, nove People’s Choice Awards, entre outros troféus. A produção ainda conta com os atores Omar Epps, Robert Sean Leonard, Lisa Edelstein e Jennifer Morrison.

No primeiro episódio, uma professora de jardim de infância, Rebecca Adler, tem convulsões e desmaia na frente de sua turma. Ela é encaminhada ao Dr. House e sua equipe, que descobrem que a jovem tem um tumor e apenas uma semana de vida.

Na sequência, a atração traz a história de um jogador de lacrosse que sofre de uma doença cerebral não identificada. House e a equipe se apressam em dar respostas aos pais dizendo que o garoto tem esclerose múltipla, mas as alucinações desmentem o diagnóstico.