Mistura Fina traz bossa nova para esta quinta-feira

www.facebook.com/misturafinamusica A cantora Aline Stoffel e o pianista João Maldonado abrem o mês de abril do projeto Mistura Fina com o show Na Bossa. O espetáculo virtual vai ao ar pelo linknesta quinta-feira, a partir das 18h30min.

O repertório do recital intimista apresenta clássicos do ritmo, como Garota de Ipanema e Eu sei que vou te amar, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, e Vatapá, de Dorival Caymmi, e composições próprias de Maldonado - como Todas as canções e Sem você não sou ninguém, gravada em parceria com Roberta Amaral e Netho Vignol.

Aline Stoffel teve sua primeira experiência com música cantando em coral. Em 2006, decidiu mudar-se para o Exterior e escolheu a Nova Zelândia para a experiência. Levou ao povo de lá a música brasileira, apresentando-se em lugares diversos. No início de 2011, mudou-se para Londres e teve a oportunidade de conhecer pessoas do cenário musical local. Desde então, contracenou com grandes músicos da Europa e do Brasil. Já cantou em locais conhecidos, como Ronnie Scott, Westminster Park Plaza Hotel, Coco Bambu, Sommerset House e Made in Brasil.

Pianista há 38 anos, João Maldonado gravou mais de 50 obras de diversos estilos, do rock gaúcho ao blues, passando por música para cinema, ópera, espetáculos de dança e jazz. Gravou uma composição própria em parceria com Roberta Amaral e Netho Vignol, chamada Sem você não sou ninguém, uma bossa nova dentro do estilo clássico, com participação especial de Paulinho Braga na bateria, internacionalmente conhecido como baterista de Tom Jobim, Elis Regina, entre outros.