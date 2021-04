Série de época, roteiro, escrita criativa e exposição online

Estreia nesta segunda-feira (5), às 18h45min, no canal de TV por assinatura Prime Box Brazil, o seriado A3. Sete episódios são protagonizados pela matriarca de família paulistana interpretada pela atriz Karina Barum, que retorna à dramaturgia após uma década. Ao fim de um casamento conturbado, a manipuladora Adalgisa renega o progresso social para preservar suas crenças particulares. O folhetim também trata de homoafetividade, troca de bebês, serial killers e desquite (o divórcio só foi legalizado em 1977 no Brasil).

A série de época foi filmada em estúdio e locações externas na capital de São Paulo no segundo semestre de 2019. Seu nome também explica o recurso de múltiplos pontos de vista inseridos nos episódios do roteiro assinado e dirigido por Beto Ribeiro. Trata-se de uma produção da Medialand com produção executiva de Carla Albuquerque.

Os capítulos serão exibidos até 17 de maio, com reprises nas quartas, às 5h; nas quintas-feiras, às 10h; nos sábados, às 8h30min, e nos domingos, às 5h.

Inscrições para o Festival de Roteiro

Estão abertas as inscrições para o 9º Frapa - Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. Considerado o maior evento voltado ao roteiro de cinema e TV da América Latina, a iniciativa reúne desde 2013 roteiristas de todo o País e convidados internacionais. Adaptado à pandemia, o festival em formato online traz neste ano o Concurso de Roteiros, Rodadas de Negócios e o Frapa[Lab]. Com vagas limitadas, as atividades serão realizadas em setembro e outubro de 2021. As inscrições para o concurso vão até 29 de abril, enquanto a Rodada de Negócios recebe projetos de 17 de maio a 21 de junho. Mais informações no site https://frapa.art.br



Curso de escrita criativa

Começa nesta segunda-feira (5), às 19h, o curso Escreversando, com Vanessa Silla e Pietro Pacheco. Divididas em dois módulos, as aulas vão até 31 de maio, semanalmente. O curso tem por finalidade discutir sobre as novas formas de fazer literatura, sobretudo nas novas mídias sociais. Inscrições a R$ 200,00 via Sympla.

Visita virtual guiada