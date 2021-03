Processos criativos do 'Verafro' e outras atrações online na quarta-feira

canal de YouTube do projeto Chegou ao fim ontem o projeto Verafro - Verão Afro Performativo Pretagô Espiralar Encruza , financiado pela Lei Aldir Blanc, como resultado da parada compulsória dos grupos artísticos em 2020 em função da pandemia da Covid-19. Foi lançado noCápsula Verafro, um minidocumentário contando o processo de construção e execução da proposta.

linktr.ee/projetoverafro Produzido por Thiago Lazeri, o produto audiovisual narra o processo de execução do projeto Verafro a partir do encontro dos dois grupos teatrais gaúchos Pretagô e Espiralar Encruza. O trabalho pode ser conferido nas redes sociais:. Após a apresentação do vídeo, ocorreu uma festa de encerramento virtual via plataforma Zoom.

A narrativa imagens, relatos, corpos, vozes, rastros e vestígios de um evento artístico pautado pelas vidas e experiências de jovens artistas negras e negros no sul do Brasil. Um imaginário positivo e vivo alçado em espaços de decisão e poder que promovem local e globalmente a criação de novos imaginários cênicos, contrapostos aos modelos hegemônicos.

Literatura como direito humano

A próxima live do Circuito Cultural nas Bibliotecas Comunitárias da Rede Beabah! ocorre hoje, com a participação da escritora e educadora Ângela Hofmann. Responsável pelo selo editorial Hortélias, a socióloga tem quatro livros publicados e participações em antologias de contos. O encontro virtual acontece às 18h, no canal da Rede Beabah! no YouTube e na página oficial no Facebook, com tradução simultânea em Libras. Natural de Esteio, Ângela é promotora de ações culturais na Vila Augusta e no Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB Caminho do Meio) em Viamão, onde reside há 10 anos. Seu título A Caixa de Pâmela (Hortélias, 2019) recebeu o Prêmio Ages na categoria melhor livro infantil de 2020.

Novas poesias online e sobre trilhos

Projeto desenvolvido através do Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos da Trensurb, a Antologia Digital da Poesia Gaúcha lança nesta quarta-feira novos vídeos de poemas do autor César Alexandre Pereira - Por trás do lucro, Guarda-chuvas e Árdua é a escalada. Natural de Taquari, ele ocupa a cadeira de número 12 na Academia Rio-Grandense de Letras. Em 2016, conquistou o primeiro lugar no Concurso Nacional Lila Ripoll. O material é publicado no site e redes sociais da empresa e da biblioteca. Também é veiculado nos monitores do Canal Você (presentes em trens e estações).



Debate de Ideias da Semana da Francofonia