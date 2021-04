Matheu Corrêa une riffs e batuques em novo single 'Indelével'

Premiado com o Açorianos de Instrumentista e de Revelação Pop de 2020, Matheu Corrêa lança nesta sexta-feira (2) o seu novo single, Indelével. A música estará disponível em todas as plataformas digitais, e é a primeira etapa de uma série de singles, que devem sair entre abril e maio.

A sonoridade de Indelével une riffs de guitarra numa pegada roqueira a batuques tipicamente afro-brasileiros. A letra é empoderada, com uma afirmação do que veio para ficar e, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre as marcas que nos constituem enquanto indivíduos e sociedade.

Indelével foi realizado com recursos da Lei 14.017/2020, e dá continuidade à carreira de Matheu depois do sucesso de seu disco de estreia, Meu black é rock.

Na produção, Matheu trabalhou junto com Moisés Cunha (Estúdio Antro), e a banda conta com os músicos Edu Do Nascimento (percussões), Felipe Bonilha (bateria), Maurício Montardo (teclados) e Renato Martinez (baixo).