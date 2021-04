Mulheres que se tornaram mães na pandemia ganham espetáculo virtual

YouTube Estreia neste sábado (3), às 16h, no canal do Grupo Íwá no, a peça Yèyé, que fala sobre os desafios da maternidade na pandemia. De acordo com a escritora, produtora e diretora da peça, Josy Acosta, a encenação dialoga com memórias da infância e com a religiosidade de matriz africana para falar da ‘mulher-mãe’, a orixá que é mãe do ser humano.

Em yorubá arcaico, Yèyé pode ser traduzido como mãe. Para construir o roteiro, Josy realizou encontros virtuais com vinte mães de diversas partes do país, em uma troca de experiências sobre maternidade em tempos de pandemia.

Acompanham a atriz em cena os músicos Juliana Almeida e Gabriel Carneiro, que divide os arranjos com Pedro Acosta. A peça conta também conta com a participação especial da filha de Josy, Maisha Bárbara, de um ano e quatro meses. Com trilha assinada por Toni Edson e direção do cineasta Ailton Pinheiro, a montagem foi gravada em um espaço cultural de Salvador, na Bahia, e ficará disponível para visualização até 10 de abril.