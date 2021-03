Mostra comemora 10 anos do Festival Sesc de Música de Pelotas

A mostra em comemoração aos 10 anos do Festival Internacional Sesc de Música chega ao Shopping Pelotas, na cidade da zona Sul, e poderá ser visitada até 17 de abril. O material traz registros dos fotógrafos Laureano Bittencourt, Camila Hein, Flávio Neves, Janine Tomberg e Ronald Mendes, que participaram da cobertura do evento nesta última década.

A exposição tem como objetivo apresentar um apanhado das memórias do festival e mostrar como ele altera o cenário da cidade, por meio de sua presença nas ruas, comunidades, espaços culturais e casarões. Seu conteúdo também pode ser acessado de forma virtual, no site www.sesc-rs.com.br/festival/exposicao . Além das imagens, a página apresenta um resumo anual do evento e vídeos com reportagens e apresentações que marcaram cada edição.