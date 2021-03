Cantor Nei Lisboa recebe alta após 12 dias internado no HPS por Covid

Internado desde 18 de março no Hospital Pronto-Socorro (HPS), em decorrência da Covid-19, o cantor Nei Lisboa teve alta na manhã desta terça-feira (30). Os profissionais de saúde do HPS celebraram a recuperação do gaúcho de Caxias de Sul, que poderá retornar à atividade aos poucos.

Fãs, amigos e familiares chegaram a formar uma corrente nas redes sociais com a hashtag #VivaNeiLisboa, torcendo pela sua melhora. Gaúcho de Caxias do Sul e com 62 anos de idade, o cantor é uma das principais referências musicais do Rio Grande do Sul.

O músico não chegou a ser internado em leito de Unidade de Terapia Intensiva, portanto não teve necessidade de intubação.