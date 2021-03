Projeto Grão, que reúne fotografia e literatura, é lançado em live nesta segunda-feira

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Imagens e crônicas inspiradoras compõem o Projeto Grão, livro que reúne fotografia e literatura idealizado pelos fotógrafos Guto Alminhana Monteiro e Iara Tonidandel, e que ganhará uma apresentação digital em live, nessa segunda-feira (29), às 20h. O lançamento integra a programação da Semana de Aniversário de Santo Antônio da Patrulha e poderá ser acompanhado através da página da prefeitura no Facebook

O patrulhense Guto Alminhana Monteiro e a portoalegrense Iara Tonidandel vão apresentarão na transmissão a obra Projeto Grão – imagens, palavras, eternidade, que nasceu da inspiração de suas imagens transformadas em crônicas e foi viabilizada a partir de um financiamento coletivo. O livro também traz uma homenagem ao fotógrafo Beto Scliar, filho do escritor Moacyr Scliar, (que faleceu em março de 2020), com uma foto que ele fez do pai em Cuba.

Integram a publicação os fotógrafos Anibal Elias Carneiro e Carlos Eduardo Vaz e os poetas Clarissa Ferreira e André Bolivar. Todos foram convidados a escrever a partir da intensidade eloquente de instantâneos pré-selecionados e, assim, perseguir o olhar de cada um diante da lente dos autores e dos fotógrafos participantes do projeto.