Ervino Rieger realiza recital online pela Casa de Música Poa

O pianista Ervino Rieger é a terceira atração da temporada 2021 do Casa da Música na sua casa, neste domingo (28), às 19h. A série de recitais vem sendo promovida pela Casa de Música de Porto Alegre como forma de levar para a casa dos espectadores apresentações de músicos e musicistas nacionais e internacionais, ao menos enquanto não há possibilidade de realizar recitais em formato presencial.

Instagram e YouTube. O repertório trará três obras: Salomé, Op. 100, de Mélanie Bonis (1858-1937), Papillons, Op. 2, de Robert Schumann (1810-1856) e Réminiscences de Lucia di Lammermoor, S. 397, de Franz Liszt (1811-1886). O recital poderá ser acompanhado nos perfis da Casa de Música POA no Facebook

Ervino Rieger traz no currículo premiações como a do concurso latino-americano Rosa Mística e do concurso online Piano em Foco. Recebeu o 1º prêmio no concurso internacional Festival del Golfo, no concurso de jovens solistas da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu e no Concurso online SINOS/FIMUCA. Também foi vencedor do prêmio de melhor interpretação da obra do compositor homenageado Claudio Santoro no concurso Edna Bassetti Habith. Sua estreia com orquestra ocorreu com a Filarmônica de Montevidéu, após ser um dos premiados no Concurso Internacional de Jovens Solistas da mesma. Ervino Rieger está terminando sua graduação em piano com Ney Fialkow pela UFRGS e já recebeu aulas de músicos como Eduardo Monteiro e Guigla Katsarava.