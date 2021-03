Show de Marc Martel em Porto Alegre é adiado em decorrência do coronavírus

A apresentação que o cantor canadense Marc Martel (voz de Freddie Mercury nas músicas do filme Bohemian Rhapsody) faria em Porto Alegre precisou ser reagendada para o próximo ano em razão da pandemia do novo coronavírus. A nova data do espetáculo The Ultimate Queen Celebration é 19 de maio de 2022. O local do evento continua sendo o Teatro do Sesi (Av. Assis Brasil, 8787).