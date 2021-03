Antonio Fagundes fala sobre seu primeiro livro em live promovida pela Pucrs

Ator, autor, diretor, produtor e roteirista, além de uma das figuras mais notórias do audiovisual brasileiro. Com todas essas credenciais, Antonio Fagundes é a atração desta sexta-feira (26), às 18h, na série Ato Criativo, promovida pelo Instituto de Cultura da Pucrs. Ele estará falando sobre seu primeiro livro, Tem um livro aqui que você vai gostar, com mediação do professor e diretor do Instituto, Ricardo Barberena.

A conversa será transmitida pelos perfis da Pucrs Cultura no Facebook e no YouTube . Assim como as edições anteriores do Ato Criativo, o bate-papo fica disponível para consulta posterior

O propósito de Tem um livro aqui que você vai gostar é estimular a leitura, a partir de um guia com mais de 150 títulos dos mais diversos gêneros, todos comentados pelo autor. Entre os 11 capítulos da obra, Fagundes, que descobriu o mundo da leitura a partir dos gibis na infância, relata experiências e memórias pessoais em torno de cada livro indicado, em um estilo leve e informal.