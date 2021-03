No GNT, Superbonita comemora o aniversário de Xuxa Meneghel

Neste sábado (27), às 21h30, o GNT leva ao ar um especial do Superbonita em que Taís Araújo tem uma conversa pra lá de sincera com Xuxa, a aniversariante do dia. O papo promete ser cheio de revelações. Entre outros assuntos, a apresentadora fala de fama, isolamento, recorda momentos da carreira e os sacrifícios que teve que fazer pelo trabalho. Em uma troca muito rica, ela comenta com Taís temas como Brasil, racismo e a importância da maternidade em sua vida.

Além do papo, a atração vai contar também com depoimento de amigos e pessoas próximas, como a filha Sasha e o parceiro Juno, a felicitando pela data. No dia 8 de abril, às 22h, vai ao ar o último episódio da temporada de Superbonita que também contará com a participação da apresentadora. Na atração, ela conversa sobre a importância do sossego e da busca pelo equilíbrio em um mundo cheio de incertezas e como isso se reflete em nosso bem-estar e beleza. Também participam Aline Midlej e Letícia Spiller, dando dicas relaxantes para o autocuidado, e a farmacêutica Mona Soares, que trabalha com cosméticos naturais.