Música de Rua em formato online

O Coro Juvenil do Moinho UCS abre, no domingo, a programação do Festival Música de Rua 2021, com transmissão aberta e gratuita na página do evento no Facebook. Às 18h, a diretora artística Cristiane Ferronato conduz uma conversa sobre as ações e produções do grupo durante a pandemia. Além da programação virtual, o Festival também anuncia duas novas ações artísticas e curatoriais: a segunda temporada da série Causos e Gaitas e o projeto Música Na Tua Porta.

A programação virtual segue até o dia 4 de abril. No dia 31, a live terá Richard Serraria, Lizzi Barbosa, Dona Conceição e Laura Dalmás; no dia seguinte, acontece o encontro de Serraria com Clarissa Ferreira, Rafael Erê e Delunar. Estão previstas também lives com Marcelo Gross, Marcia Luz, Lucas Ferraz, Charles Frutas e Carolina Carcerés (2 de abril); Rafuagi e Mulada All Stars, com Gilney Bertussi, Paulo Siqueira, Itamar dos Reis e Jorge Boca de Sino (03/04); e, encerrando o festival, show e bate-papo em Zoom com a dupla Kleiton e Kledir (04/04).