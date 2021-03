Cultura geekna periferia

Quem é ligado no entretenimento geek terá, neste fim de semana, a chance de acessar uma programação inédita e 100% digital. O PerifaCon, Brotando nas Redes: É Papo de Futuro vai de sexta a domingo, com muitas atrações unindo cultura nerd e ações afirmativas. O PerifaCon trará painéis com figuras destacadas nesse universo, além de promover o ciclo Narrativas Periféricas. Todas as atividades são online. As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link