Escapando do Clube dos 27

Dirigida por Vera Holtz, Guilherme Leme Garcia e Gustavo Leme, a peça 27's estará em cartaz a partir de sábado, às 19h, em formato virtual. A obra fala sobre o lendário Clube dos 27, referente a músicos de diferentes gerações que morreram aos 27 anos de idade.

Em cena, o ator Gustavo Rodrigues interpreta um roqueiro famoso que, por pouco, não acaba se juntando ao clube. Híbrido entre teatro e audiovisual, 27's será exibido no canal Studio 27 no YouTube, com sessões às 19h e às 21h.