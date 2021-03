Nei Lisboa segue internado com 'quadro estável, sem agravamento', diz novo boletim

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O mais recente boletim médico sobre a saúde do cantor e compositor gaúcho Nei Lisboa indica que o quadro do tratamento de Covid-19 é "estável, sem constatação de agravamento".

A informação foi emitida pelo Hospital de Pronto Socorro (HPS), na tarde desta quinta-feira (25), e repassada pela Secretaria Municipal da Saúde.

Nei está internado na Sala de Cuidados Intermediários do HPS. O boletim diz que o músico recebe medicação, tem dieta adequada e respira com auxilio de máscara de Hudson. A saturação do oxigênio é satisfatória, informa o boletim.

"Peço a todos que puderem que se associem nesse esforço", postou Emilio Pacheco, em seu perfil do Facebook, e cita informações da irmã do compositor, Noeli, sobre a resposta do compositor a antibióticos e evolução positiva dos indicadores pulmonares.