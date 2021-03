Circo Sul comemora Dia Do Circo com lançamento de site e cartilha

Neste sábado (27), companhias circenses celebram, em todo o Brasil o Dia do Circo. Em comemoração, a associação de Circo do Rio Grande do Sul, Circo Sul, lança o site oficial da associação e uma cartilha ligada ao circo em versão digital, disponível na página de abertura do portal.

Neste ano, em meio à pandemia, a Circo Sul desenvolveu um novo instrumento de comunicação e divulgação de material para os seus sócios: o seu site. Na página, os internautas poderão encontrar dados da organização, seu histórico, seu estatuto e uma área especial para exposição de fotos de alguns de seus eventos.

No site haverá espaço para a publicação de artigos sobre o setor circense, o compartilhamento de notícias, editais, eventos e oportunidades de trabalho para os artistas de circo, entre outros itens. Também haverá um espaço especial para a divulgação do trabalho de cada um dos seus associados, para facilitar a contratação por potenciais clientes.

A Associação de Circo do Rio Grande do Sul - Circo Sul é fruto de anos de luta e nasceu institucionalmente em 2018. A ação nasceu da necessidade de representar a classe artística circense do Estado do RS junto aos órgãos públicos e privados, estaduais e municipais, bem como junto à sociedade civil. Desde então, vem realizando um trabalho comprometido com os seus associados. Promove atividades sociais, culturais e educacionais e desportivas que contribuam para a integração da comunidade circense, além de difundir e desenvolver o circo em geral.