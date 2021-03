Projeto cultural Sopaporiki tem lançamento em Pelotas e Rio Grande

Nesse sábado (27) estreia a primeira live de uma série de encontros e diálogos sobre Sopaporiki, projeto artístico do cancionista, músico, pesquisador e poeta Richard Serraria. É a partir do sopapo, instrumento intimamente ligado à história da população negra do Rio Grande do Sul que poemas sobre orixás ganham protagonismo no projeto que desenvolveu livro impresso, eBook e audiobook. Desta vez a literatura será o destaque, com leituras e percepções sobre o livro que acompanha o projeto.

A live contará com a participação de Serraria e da professora de Literatura da Furg, Luciana Coronel, com mediação de Ediane Oliveira e participações de convidados leitores do livro. A transmissão será ao vivo, às 18h, com acesso gratuito pela página da Escola de Poesia no Facebook

O território sagrado do sopapo retumba poesia com o grave e inconfundível som. A junção de duas palavras de troncos linguísticos distintos e ao mesmo tempo povos negros conformadores da cultura no Rio Grande do Sul formam Sopaporiki. O projeto cultural carrega a cosmogonia do tambor negro sul riograndense e conta parte da origem, os princípios e as doutrinas dos doze orixás do Batuque de Nação Oyó Idjexá no sul da Pachamama (América do Sul). O projeto também expressa a necessidade de incorporação das poéticas africanas e dos povos originários ao corpus da Literatura Brasileira.

O protagonismo do sopapo com a presença da região sul se encontra em versos que remetem à resistência de Manoel Padeiro, a importância do CABOBU, da família Baptista (Mestre Baptista, Dona Maria Baptista e Zé Baptista), Giba Giba, tia Maruca, bairro Areal, canal São Gonçalo, Dunas, Marambaia e Três Vendas. Serraria conta que a relação de afeto e respeito pelos solos sagrados da região sul se deu desde o CABOBU, em 2000, com realização de shows em diversos espaços culturais e a imersão em Pelotas por alguns meses para a realização do documentário O Grande Tambor.