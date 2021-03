Paulinho Moska é entrevistado no Metrópolis desta sexta-feira

Nesta sexta-feira (26), o Metrópolis fala sobre as memórias afetivas e como elas respigam diretamente em muitos projetos artísticos. Também traz uma entrevista com Paulinho Moska sobre sua série documental Tu Casa Es Mi Casa e uma reportagem com Toinho Melodia, um dos maiores compositores do samba paulista. Os apresentadores Adriana Couto e Cunha Jr. ainda dão dicas de filmes indicados ao Oscar 2021. O programa vai ao ar às 19h25, na TV Cultura.

A memória afetiva é absolutamente democrática, todos sentem e experimentam. Por isso, ela inspira diversos projetos artísticos, como o Coletivo AU, que ressignifica peças de mobiliário dos anos 30 e 40; as esculturas e instalações em miniaturas da artista plástica Mariana Pabst; e as roupas vintages da estilista Paula Rondon. No telão, o renomado cantor e compositor brasileiro Paulinho Moska conta sobre sua série documental Tu Casa Es Mi Casa. Em cada um dos 12 episódios, Moska percorre um país latino-americano e entrevista personalidades da arte e da ciência, a partir das quais compõe canções que celebram nossas raízes.

A edição apresenta também uma reportagem com Toinho Melodia, um dos maiores compositores do samba paulista, que agora lança seus clássicos em compactos de vinil e no ritmo de reggae jamaicano, um projeto chamado de Toinhodub. A partir desta edição, Adriana Couto e Cunha Jr. sugerem filmes indicados ao Oscar, todas as sextas-feiras, até chegar o dia da premiação.