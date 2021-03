Bianca Obino e Felipe Azevedo dividem violões em live nesta quinta-feira

Bianca Obino é a convidada do violonista Felipe Azevedo para a edição desta quinta-feira (25) da série de lives Violão com voz e convidados. O propósito dos encontros, que acontecem semanalmente, é destacar o violão e suas possibilidas artísticas, sonoras e criativas. A apresentação é gratuita e inicia às 21h, no perfil de Azevedo no Instagram

Cantora, compositora e violonista, Bianca Obino tem quatro trabalhos lançados, e tocou em projetos e espetáculos no Brasil, Inglaterra, Austrália e China. Em 2021, ela prepara o lançamento de 3 singles e novos videoclipes, passeando por sonoridades distintas e experimentações que flertam com o pop, mantendo as temáticas predominantemente existenciais de suas canções.

Felipe Azevedo é compositor, violonista, educador musical e empreendedor cultural, conduzindo a empresa Balaio de Cordas. Vencedor de seis prêmios Açorianos, já se apresentou em turnê por países como Suíça, Espanha, Noruega, França e Uruguai.