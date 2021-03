Fundação Iberê promove debates sobre arquitetura e acervo de museus

A partir desta quarta-feira (24), a Fundação Iberê realiza uma série de lives sobre arquitetura, manutenção e conservação com características museológicas. Ao todo, serão seis encontros sobre o funcionamento e rotina em acervos e como são feitas as reparações em construções do tipo. Os bate-papos serão mediados pelo arquiteto e urbanista Lucas Volpatto, responsável pela conservação e manutenção da Fundação Iberê, e exibidos no Instagram do centro cultural.

Na live desta quarta-feira, às 20h, estará presente Flávio Kiefer, autor de "Fundação Iberê Camargo – Álvaro Siza", livro que documenta e analisa a história e importância arquitetônica do prédio. Estão previstas também conversas com Gustavo Possamai, responsável pelo acervo da Fundação Iberê (7 de abril); a historiadora, crítica de arte e curadora independente Blanca Brites (20 de abril); Renata Galbinsk, ex-diretora do IPHAE e ex-superintendente do IPHAN no Rio Grande do Sul (5 de maio); Mônica Zielinsky, coordenadora da catalogação da obra completa de Iberê Camargo (19 de maio); e Guilherme Wisnik, professor da USP e curador do Pavilhão do Brasil na Expo 2021 em Dubai (2 de junho).

Os encontros virtuais integram o projeto Iberê Renova, contemplado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc nº 14.017/2020, Edital Sedac nº 10/2020 - Aquisição de Bens e Serviços, para aquisição de equipamentos e materiais para modernização do acervo, a fim de atender aos padrões internacionais para salvaguarda, catalogação e exposição de bens museológicos.