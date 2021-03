Festival de documentários É Tudo Verdade anuncia selecionados

Em mais um ano de festivais realizados de forma online por conta da pandemia, mais um evento confirma programação gratuita e virtual: o É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, que acontecerá entre 8 e 18 de abril, de forma gratuita, permitindo acesso da programação a todo o território nacional. A seleção conta com 69 títulos de 23 países. A programação, que contará com transmissão dos filmes, master classes e debates, estará distribuída pelas plataformas Looke, Itaú Cultural, Sesc em Casa, Spcine Play, canal no YouTube do É Tudo Verdade e no Canal Brasil.

Os Longas Brasileiros em Competição terão duas sessões: estreias às 21h e reprise às 15h do dia seguinte, com limite de 2.000 visionamentos – com exceção para Alvorada, com 1.000 visionamentos. Os Longas Internacionais em Competição e Sessões Especiais ficam disponíveis por 24 horas ou até alcançar o limite de 2.000 visionamentos – com exceção para MLK/ FBI; Glória à Rainha; Gorbachev.Céu; 9 Dias em Raqqa e O Monopólio da Violência, com limite de 1.000 visionamentos. Caso não alcancem o limite, retornam no dia seguinte às 12h00 e ficam até 22h00 ou o limite de visionamentos estabelecido. Já os Curtas-Metragens Brasileiros e Internacionais começam em seus horários e ficam até às 22h para início. Na seção Marker 100, os filmes começam em seus horários e ficam até as 22h ou limite de 1.000 visionamentos.

Os filmes vencedores dos prêmios dos júris nas Competições Brasileiras e Internacionais de Longas/Médias-Metragens e de curtas-metragens estarão automaticamente classificados para apreciação à disputa pelo Oscar de 2022. A cerimônia de premiação acontecerá às 17h do dia 18 de abril, no YouTube do É Tudo Verdade.

O filme de abertura desta edição, que será exibido no dia 8 de abril, será Fuga Flee, dirigido por Jonas Poher e vencedor do prêmio de Melhor Documentário no Festival de Sundance 2021. Na trama, Amin Nawabi, um intelectual altamente graduado de 36 anos, luta com um segredo doloroso que manteve escondido por vinte anos e que ameaça desestabilizar a vida que construiu para si e para o futuro marido.

Já a sessão de encerramento, no dia 18 de abril, trará o longa-metragem brasileiro A Última Floresta, de Luiz Bolognesi. A história acompanha o xamã Davi Kopenawa Yanomami, em uma tribo Yanomami isolada na Amazônia, que tenta manter vivos os espíritos da floresta e as tradições, enquanto a chegada de garimpeiros traz morte e doenças para a comunidade.

A programação completa com as datas das exibições de todos os selecionados estará disponível no site do festival a partir de sexta-feira (26).

Sete longas-metragens brasileiros em competição serão exibidos online ao público da 26ª edição do É Tudo Verdade, em sessões diárias. No dia seguinte de cada estreia em streaming, os diretores dos longas-metragens participam de um debate virtual, na plataforma online do festival.

São eles:

Alvorada

Direção: Anna Muylaert, Lô Politi.

Sinopse: Na intimidade do Palácio da Alvorada, o cotidiano da presidente Dilma Rousseff, primeira e única mulher a governar o Brasil, durante o desenrolar dramático do impeachment que a tirou do poder. Estreia brasileira.

Os Arrependidos

Direção: Armando Antenore, Ricardo Calil

Sinopse: Os Arrependidos reconta a história pouco lembrada de ex-militantes que, muito jovens, largaram tudo para arriscar a vida por uma causa, foram presos e torturados, e viraram arma de propaganda de seus inimigos. Estreia mundial.

Dois Tempos

Direção: Pablo Francischelli

Sinopse: Trinta e cinco anos depois do primeiro encontro, que mudaria a vida de ambos, o violonista argentino Lucio Yanel e seu pupilo brasileiro Yamandu Costa se reencontram para refazer, em uma viagem, os caminhos que levaram Yanel originalmente ao interior do Rio Grande do Sul. Estreia mundial.

Edna

Direção: Eryk Rocha.

Sinopse: À beira da rodovia Transbrasiliana, Edna vive em uma terra em ruínas, construída sobre massacres. Criada apenas pela mãe, ela experimenta, no corpo e nos corpos de seus descendentes, as marcas de uma guerra que nunca acabou: a guerra pela terra. Estreia brasileira.

Máquina do Desejo - Os 60 Anos do Teatro Oficina

Direção: Lucas Weglinski, Joaquim Castro

Sinopse: Em seis décadas, o Teatro Oficina fez mais que revolucionar a linguagem teatral no país: a influência estética da companhia de José Celso Martinez Corrêa estende-se do Tropicalismo à renovação das linguagens audiovisuais brasileiras a partir dos anos 1960. Estreia mundial.

Paulo César Pinheiro - Letra e Alma

Direção: Cleisson Vidal, Andrea Prates

Sinopse: Aqui, sentado em seu sofá, o compositor reflete sobre a natureza humana e conduz uma viagem que evoca e envolve grandes nomes da MPB. Estreia mundial.

Zimba

Direção: Joel Pizzini

Sinopse: A trajetória e o imaginário artístico do ator e diretor Zbigniew Ziembinski (1908-1978), precursor do teatro moderno na América Latina e mestre de gerações de atores brasileiros. Estreia mundial.