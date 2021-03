Carolina Panta lança 'Olivetti Lettera 32' em live com Clara Corleone

A escritora Carolina Panta lança nesta quarta-feira (24) o livro Olivetti Lettera 32, pela editora Zouk. Para marcar o lançamento, Carolina e a escritora Clara Corleone promovem a live Personagens Femininas e outras profundezas, no instagram da autora (@carolinapanta) a partir das 20h. Na conversa, elas falam sobre as personagens que tramam a história, além de relembrar mulheres que marcaram a literatura. O livro está em pré-venda no site da Zouk