Nei Lisboa responde bem a tratamento, e fãs e amigos se mobilizam pelo #VivaNeiLisboa!

O mais recente boletim sobre a condição da saúde do cantor e compositor Nei Lisboa, um dos maiores da música gaúcha, indica "quadro estável" e que o músico está "respondendo bem ao tratamento contra a Covid-19". Nei está internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS)

As informações sobre a evolução do quadro são dadas pela Secretaria da Saúde de Porto Alegre (SMS). Nei está internado na sala de cuidados intermediários do HPS e apresenta "boa saturação de oxigênio". O cantor respira com auxílio de máscara de Hudson. Ele deu entrada no HPA no dia 18.

"Não precisou até o momento de respiração mecânica, ou seja, não foi intubado", esclarece a SMS, no comunicado na manhã desta terça-feira (23).

Pelas redes sociais, amigos, fãs e familiares formaram uma "corrente de oração" pela hashtag #VivaNeiLisboa! para que o cantor se recupere o quanto antes.

"Peço a todos que puderem que se associem nesse esforço", postou Emilio Pacheco, em seu perfil do Facebook, e cita informações da irmã do compositor, Noeli, sobre a resposta do compositor a antibióticos e evolução positiva dos indicadores pulmonares.

Repassando mensagem de Augustinho Licks: Não fiquemos apenas na notícia. Faço aqui um apelo, e espero que chegue ao... Publicado por Emilio Pacheco em Segunda-feira, 22 de março de 2021

No último sábado (20), Nei comunicou pelo Facebook que o programa 'Em Casa e (ao) vivo' não iria ao ar.

"Caros amigos do Em casa e (ao) vivo, o programa ainda não vai ao ar neste sábado: eu e Cintia continuamos tratando a Covid-19, cuidando da saúde e com acompanhamento médico. Agradecemos a todos que manifestaram preocupação e apoio, e assim que possível estaremos de volta no ar. Cuidem-se também. Se puderem, fiquem em casa. Vacina para todos já! Viva o SUS!", diz o texto postado pelo músico.

Cintia Belloc reforçou nesta terça a informação repassada pelo HPS: "Estamos na torcida para que ele se recupere, seja no tempo que for".