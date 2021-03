Sindicato dos Artistas promove campanha para associados colocarem anuidade em dia

Acumulando dívida de quase R$ 100 mil, o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos do Rio Grande do Sul (Sated/RS) está trabalhando com uma campanha de anistia para casos de inadimplência no acerto de anuidades até o dia 31 de março. Além de buscar conscientizar a importância dos associados de manter o pagamento anual em dia, a entidade também está tentando reverter outras perdas financeiras.

"Estamos estudando junto ao Ministério Público uma forma de negociar com as grandes produtoras para recuperarmos o direito de receber um percentual dos valores de contratação de técnicos de shows internacionais", exemplifica a conselheira fiscal suplente do Sindicato, Adriane Azevedo. "Estas empresas entram com liminar na Justiça (para não pagarem os 10% previstos em lei) e isso vem se acumulando desde 2016", completa o presidente da entidade, Luciano Fernandes.

Devendo cerca de R$ 40 mil em serviços contábeis e R$ 30 mil em mensalidades atrasadas do condomínio das duas salas da entidade (localizadas no Edifício Coliseu, em Porto Alegre), o Sated ainda tem cerca de R$ 20 mil em dívidas com pagamento de impostos para funcionários, entre outras contas menores para acertar. "Estamos há tempos lidando com apenas dois tipos de receita: a anuidade dos associados e os valores das taxas de encaminhamento de registro profissional", explica Fernandes.

O dirigente esclarece que o orçamento da entidade foi bastante afetado com a suspensão do pagamento das taxas de contratos de técnicos e artistas dos espetáculos internacionais, e também com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical e a queda da adimplência dos associados. "Vivemos um momento de crise, atualmente - graças à campanha de anistia - estamos com 400 anuidades em dia. Mas em dezembro eram pouco mais de 150. Este número já foi perto de 4 mil", compara. "Tem pessoas da classe que têm condições de pagar, mas muitas esquecem de colocar a anuidade em dia", pondera Adriane.

"Com a campanha de anistia, independente do atraso do associado, é possível colocar em dia pagando apenas uma anuidade, que custa R$ 158,00", pondera Adriane. Ela destaca que esta é uma "ótima oportunidade de tempo limitado" para contribuir com as atividades e com a sobrevivência do Sindicato." "Além disso, o associado com a anuidade em dia tem acesso aos diversos benefícios que o Sated oferece", emenda Fernandes. Ele destaca que a entidade disponibiliza plano de saúde em toda a Região Metropolitana; além de ofertar consultas jurídicas (sendo a primeira gratuita); descontos nos serviços do Sesc e em serviços de massoterapia e psicologia; entre outros.

"Quem precisar de mais informações sobre como se associar ou colocar a anuidade em dia pode consultar o site do Sindicato (satedrs.org.br), ou entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (51) 985442399", observa o presidente da entidade. "O sindicato é uma ferramenta importantíssima no cenário de luta e fortalecimento da política cultural da cidade, e precisa de ajuda. Os inúmeros ataques que o setor vem sofrendo em todas as esferas (municipais, estaduais e federal) são a prova de que é fundamental que a categoria se una para agir e preservar o Sated."

Fernandes observa que a entidade tem se empenhado em "buscar mais benefícios para os associados", e também na defesa das categorias envolvidas. Recentemente, o Sated criou diversos grupos de whatsapp, onde artistas e técnicos dos segmentos de teatro, dança e circo podem trocar informações e enviar demandas ao Sindicato. Atualmente, a diretoria e a única funcionária (responsável pelos registros, entre outros serviços) estão trabalhando de casa. "Estamos alugando uma das salas da sede, e fechamos a outra. Ali também desligamos a luz e a internet para cortar os gastos", comenta o presidente do Sated. "Mas seguimos trabalhando: queremos atualizar o estatuto, e ampliar nosso projeto de selo verde, de certificação de escolas de teatro, dança e circo; entre uma série de outras ações", completa.