Nélida Piñon participa de edição virtual e gratuita do Clube de Leitura do Instituto Ling

Nesta terça-feira (23) o Clube de Leitura do Instituto Ling analisa e discute o romance Um dia chegarei a Sagres, da premiada autora carioca Nélida Piñon, que irá participar do encontro e do bate-papo sobre a obra. A atividade será conduzida ao vivo pela escritora e professora de literatura da Ufrgs, Jane Tutikian, que apresentará detalhes sobre o livro de ficção, publicado no fim de 2020. O evento on-line acontece a partir das 18h30, em plataforma digital. Para participar é necessário fazer inscrição prévia e sem custo no site do instituto