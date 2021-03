Documentário 'Dilúvio' é atração no Dia Mundial da Água

O Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, é o personagem principal de Dilúvio, documentário de Gustavo Spolidoro, que será exibido nesta segunda (22), às 16h, no dia em que é celebrado o Dia Mundial da Água, na tela da TVE-RS. O filme possui uma abordagem a partir da temática do meio ambiente e como a população se relaciona com esse espaço. O documentário também pode ser ser visto no próximo sábado (27), às 12h30 e 19h30.

Dentre as tantas características ambientais da capital gaúcha, o Arroio Dilúvio chama atenção por cruzar a cidade, ter tido papel de destaque na urbanização e estar em degradação apesar de ter uma nascente límpida poucos quilômetros acima. Em uma dicotomia que atrai olhares pela poluição e pela presença constante de belos pássaros o arroio segue sendo uma personagem importante da capital do Rio Grande do Sul.

Convidando crianças em idade escolar a participarem da construção do documentário, o projeto também pode ser uma ferramenta de ensino-aprendizagem ao enfocar os aspectos culturais, históricos e políticos, estimulando a reflexão. Dilúvio é uma produção da Okna Produções, com patrocínio exclusivo da Braskem, financiamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul- Pró Cultura RS e apoio institucional da Prefeitura de Porto Alegre e da Porto Alegre Film Comission.