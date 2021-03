Festival de teatro online entrega programação gratuita para crianças e adolescentes

Encantar crianças e adolescentes com uma série de espetáculos teatrais, atividades lúdicas e bate-papos com artistas de todo o Estado é um dos focos do Festerê - Festival de Teatro para Infância e Juventude, que está em curso até o próximo dia 10 de abril. "O outro objetivo é distribuir renda entre os 40 profissionais (de diversos municípios gaúchos) contemplados pela iniciativa, e fomentar a Cultura através do universo online", destaca o coordenador artístico do evento, Júnior Sifuentes. Esta é a primeira edição do Festival, idealizado pelo Grupo Borogodó e coproduzido pela 5 Atos Produções, com recursos da Lei Aldir Blanc, repassados pelo edital nº 09/2020 da Sedac, destinado a Produções Culturais e Artísticas.

Na programação, iniciada no último dia 20 de março, constam 18 espetáculos teatrais e nove oficinas de teatro, circo, dança e artes visuais. Tudo está disponibilizado gratuitamente no canal do Grupo Borogodó no Youtube, e a comunicação do evento está sendo feita pelo site grupoborogodó.com.br e pelas páginas do festival no Facebook e Instagram, destaca Sifuentes. Ele comenta que, apesar do Festerê ser pensado para contemplar o público infanto-juvenil, muitos adultos (maioria de pessoas a partir dos 16 anos) prestigiaram o espetáculo de abertura no último sábado (20). Dirigida por Denis Gosch, a peça É Proibido Miar, da M.A.cia – Teatro, Dança e Assemelhados é uma adaptação do livro homônimo de Pedro Bandeira e conta com intepretação em libras e áudiodescrição, além de ter sido exibida com legendas durante a apresentação para o festival.

"Escolhemos este espetáculo para ser o carro chefe do evento, justamente porque conta com recursos de acessibilidade, uma vez que o Festerê é bastante voltado para a inclusão", destaca o coordenador artístico. Ao longo da programação, outras peças teatrais (30% do total de espetáculos) serão legendadas e três serão interpretadas também em libras, ressalta Sifuentes. "E já tivemos um feedback muito grande de mães de crianças com deficiência visual e auditiva, que prestigiaram o espetáculo de abertura. Foi um momento muito especial e realmente impactante. Ficamos muito contentes."

A programação do evento ocorre de segunda a sexta-feira, sempre às 18h (mas os espetáculos ficam disponibilizados no canal do grupo no Youtube durante dois dias), seguidas de conversas entre artistas e o público, às 19h30min, que ocorrem ao vivo pelo perfil @festerêfestival no Instagram. Aos sábados, as apresentações iniciam às 15h30m, e os bate-papos às 16h. "A troca com o público após os espetáculos está incrível, são cerca de 30 minutos de conhecimento sendo repassado, em meio à muita diversão", opina Sifuentes. "A ideia é um bate-papo que tira as dúvidas dos espectadores, e traz curiosidades da produção, ao mesmo tempo que propõe brincadeiras com os convidados."

para participar do festival O diretor geral do Festerê, Gabriel Botelho, destaca que a comunicação com o público aposta na "irreverência e horizontalidade" do encontro virtual com os artistas. "É possível buscar compartilhar uma experiência de teatro online que seja tão rica quanto a presencial", avalia. "As mais de 180 inscrições () recebidas pela nossa equipe, entre peças e atividades formativas de todas as regiões do Estado, mostram o início de um percurso de fortalecimento de espaços virtuais enquanto plataformas capazes de oferecer ações culturais que impactam positivamente a sociedade."

Botelho destaca que no caso das oficinas, todas já são gravadas e podem ser acessadas a qualquer momento. "São atividades lúdicas que abordam, por exemplo, técnicas teatrais e de circo, confecção de personagens, truques de mágica e práticas em dança para todas as idades". "Também queremos trazer grupos de escolas para construir ações dentro do Festival, com concursos culturais e outras interações", completa Sifuentes. "No entanto, estamos esbarrando um pouco na questão da bandeira preta no Estado, que acabou suspendendo as atividades nas escolas, e muitas vezes não conseguimos contato."

Confira os espetáculos do Festerê:

20/03 – É proibido miar – M.A.cia – teatro, dança e assemelhados

22/03 – Lua de renda – Cia Teatral Era uma Vez

23/03 – As viagens do Tio Cosme – Coletivo Nômade de Teatro e Pesquisa Cênica

24/03 – O mirabolante rei das tretas – Quimera Criações Artísticas

25/03 – A incrível viagem do navio geringonça – Núcleo Teatral

26/03 – Abracadabra: Show de Mágicas – Mágico Mateus di Macedo

27/03 – Alice no país das maravilhas – Grupo Signatores

29/03 – SacyPererê: a lenda da meia-noite – Cia Teatro Lumbra

30/03 – Bonecos de pau – Divina Comédia Bonecos

31/03 – Lúcia e o navio espaçonave – Cia TODAS

01/04 – Poema ema – Ateliê do Comediante

02/04 – Nesse mundo maluco – Grupo MÚ

03/04 – Macbeth e o reino sombrio: Shakespeare para crianças – Coletivo Órbita

05/04 – Platônico: a reabilitação – Júlia Kieling

06/04 – O gato de botas e bombachas – Cia Vento Minuano

07/04 – Flamenco imaginário – Cia Del Puerto

08/04 – Alice: além da toca do coelho – Soul Produções

09/04 – Chapeuzinho vermelho – Projeto GOMPA

10/04 – Viagem ao centro da terra – Grupo Borogod

Confira as Oficinas do Festerê: