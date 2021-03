Nei Lisboa está internado no HPS com Covid-19

O cantor e compositor Nei Lisboa, de 62 anos, está internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS) em Porto Alegre devido à Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o músico está internado na enfermaria do HPS e teve melhoras do domingo para esta segunda-feira (22).

Nei tem comprometimento pulmonar e chegou a ser preparado para UTI, mas apresentou melhoras e não foi necessário. De acordo com a SMS, ele não está entubado.

No sábado (20), Nei comuniciou pela sua conta no Facebook que o programa 'Em Casa e (ao) vivo' não iria ao ar. "Caros amigos do Em casa e (ao) vivo, o programa ainda não vai ao ar neste sábado: eu e Cintia continuamos tratando a covid-19, cuidando da saúde e com acompanhamento médico. Agradecemos a todos que manifestaram preocupação e apoio, e assim que possível estaremos de volta no ar. Cuidem-se também. Se puderem, fiquem em casa. Vacina para todos já! Viva o SUS!", diz o texto postado pelo músico.