Club Music Festival promove dois dias de música ao vivo no ClubHouse

O Club Music Festival reúne nesta sexta-feira (19) e no sábado (20), às 21h, artistas de todos os cantos do país que irão se apresentar na plataforma em um festival de música ininterrupto na rede social Clubhouse. Idealizado pelos artistas Marília Lopes e Mateus Ribeiro, a ideia surgiu após o sucesso da sala Artistas no Club, criada na plataforma para promover troca de experiências entre os participantes. Para a surpresa da dupla, a primeira sala bateu mais de 200 pessoas e, entre elas, nomes como Tico Santa Cruz, o empresário Felipe Simas, o produtor musical Pablo Bispo e diversos outros grandes nomes surgiram para trocar ideias sobre o mercado musical. Desde então, já foram mais de 30 encontros, diariamente, no aplicativo, com novas audiências e maior relevância.

Com dois dias de apresentações e mais de quatro horas ininterruptas de música, o line-up será dividido em blocos e cada artista poderá performar até duas canções. Personalidades como Tico Santa Cruz, Kell Smith, Dorgival Dantas, João Klein, De Maria, Brunelli, a italiana Aramà, entre outros, já estão confirmados. A abertura de ambos os dias fica por conta da DJ e atriz Pathy de Jesus. Além disso, a iniciativa tem cunho social, pois busca incentivar o público a doar para o projeto Mulheres do Áudio, que auxilia profissionais do backstage que estão passando por dificuldades na pandemia.

“Esse projeto é muito do que eu acredito, do movimento de não achar mais impossível essa conexão com grandes figuras do mercado musical. Quando vi que o movimento podia acontecer - e pode e deve acontecer - me deu forças para criar essa ideia e querer juntar esses artistas. Com a boa repercussão, já me deu vontade de pensar em próximas datas”, conta Marília.

Confira o line-up completo:

Artistas e anfitriões: Marília Lopes e Mateus Ribeiro.

Abertura com DJ: Pathy de Jesus

Dia 19, sexta-feira:

Bruno Gadiol

Brunelli

De Maria

Gabriel Henriques

Isa Buzzi

Luccas Trevisani

Luiza Winck

Merícia Cassiano

Nyna

Dia 20, sábado:

Ana Canhoto

Anna Akisue

Aramà

Fernando Malt

João Klein

Just Bella

Luke Ferreira

Nina Oliveira

Thiago Pantaleão

Thomé.

Tico Santa Cruz, Kell Smith e Dorgival Dantas podem se apresentar em ambos os dias.