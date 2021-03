Marcelo Delacroix e Leandro Maia comentam o álbum Tresavento em live

A oitava edição do projeto Obra Comentada, promovido pelo Centro Cultural 25 de julho, apresenta neste sábado (20) uma conversa entre Leandro Maia e Marcelo Delacroix para comentar sobre o álbum Tresavento. A transmissão será feita a partir das 16h no canal Obras Comentadas – Felipe Antunes . Serão aceitas colaborações espontâneas de qualquer valor que serão destinadas inteiramente aos artistas. Para apoiar, os dados bancários são: Caixa Federal – 104, Agência 1591, Conta 291-9, Operação 003, CNPJ 92911270/0001-72 / PIX [email protected]

Felipe Lacerda Antunes é coordenador e mediador do projeto, criado em parceria com o Centro Cultural 25 de Julho em plena quarentena. Felipe acumula experiências similares na Rádio TCE-RS e em outros espaços culturais, em que provoca o diálogo sobre obras selecionadas através de entrevistas com os artistas.

Marcelo Delacroix é músico, compositor, cantor, produtor e educador musical. Iniciou os estudos de música aos 14 anos na Escola de Música da OSPA, e formou-se em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois de Raio (2006), Canciones cruzadas (2013), seu mais recente disco Tresavento (2020), foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Cantor e Compositor. Leandro Maia também é cantor, compositor e regente coral, além de professor Adjunto da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), junto aos cursos de Bacharelado em Música. Ao todo, possui cinco Prêmios Açorianos.