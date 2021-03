ZéVitor lança novo single 'A leveza do nosso amor', acompanhado de videoclipe

O cantor e compositor ZéVitor lança nesta quinta-feira (18) seu novo single, A leveza do nosso amor. A faixa, que estará disponível nas principais plataformas de streaming, traz uma faceta mais simples e direta, em comparação com o material denso e de referências impressionistas do álbum Ressignificar (2020). A nova canção vem acompanhada de um videoclipe, que estará disponível no YouTube

A leveza do nosso amor traz um arranjo soft-pop, marcado pelo piano Rhoades que já é marca registrada de sua sonoridade. Apesar do tom romântico, a faixa também exalta o aspecto libertário do amor - uma liberdade que, garante o artista, não se confunde com o desapego hedonista próprio dos nossos tempos. Trata-se, portanto, menos das implicações de um relacionamento aberto e mais da abertura ao diálogo, da compreensão do outro enquanto indivíduo.

A nova gravação foi produzida por Gabrieu e Mayam, com mixagem e masterização de Renato Alsher.