Voltado à mistura de culturas, 'Portuñol' estreia nas plataformas digitais

Vencedor de melhor longa gaúcho no Festival de Cinema de Gramado de 2020, Portuñol chega ao streaming nesta quinta-feira (18), nas plataformas NOW, Oi Play e Vivo Play (via Canal Brasil). No documentário, a diretora Thais Fernandes e equipe visitam diversas regiões fronteiriças do Brasil para registrar a maneira como os idiomas se fundem e se entrelaçam no dia a dia da América Latina. Da mistura de culturas nasce o 'portuñol' que dá título à produção.