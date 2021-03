Com histórias do cotidiano, Pedro Longes lança EP 'Canções de amor e solidão'

Chega nesta sexta-feira (19) a todas as plataformas digitais o EP Canções de amor e solidão, do cantor e compositor Pedro Longes. Para celebrar o lançamento, o artista convida o músico James Liberato, arranjador e instrumentista do álbum, para uma conversa online sobre o processo criativo em torno do trabalho. A live será transmitida pelo Instagram do artista (instagram.com/pedrolonges), nesta quinta-feira (18), a partir das 20h.

As seis faixas que compõem o EP foram escritas por Longes entre os últimos anos em que viveu no Chile, e todo o período de quarentena em 2020, já de volta ao Rio Grande do Sul. Os arranjos do EP, estruturados em torno de cordas e percussão, foram criados e gravados pelo músico porto-alegrense James Liberato, vencedor do Prêmio Açorianos de Música 2020, na categoria melhor disco instrumental. Combinando as influências dos músicos e as participações dos convidados Will Gomes e Daniel Mueller, o álbum traz uma sonoridade brasileira e latina, atualizando boleros, choros e baladas em canções inéditas.

Financiado pela Lei Aldir Blanc Canoas, Canções de amor e solidão conta histórias como a de Marcos, um homem solitário e infeliz com seu trabalho; da atriz anônima que sonha em viver do teatro e se vê obrigada a gravar pornochanchadas para sobreviver; da rotina solitária de um sapateiro e sua sapataria; das tormentas do fim de um relacionamento; da esperança em cantar, mesmo quando as coisas parecem não estar bem, entre outras sutilezas da vida cotidiana. Em paralelo, Longes segue desenvolvendo o projeto Sinestesias, com o lançamento de canções em formato single até julho deste ano.