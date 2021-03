Espetáculos virtuais itinerantes

De 19 a 28 de março acontece a segunda semana de peças itinerantes do espetáculo A Última Invenção, do Grupo de Pernas Pro Ar. A atividade faz parte de um projeto que envolve o intercâmbio com nove grupos de teatro de nove cidades gaúchas; sessões de bate-papos com o público ao final do espetáculo e uma exposição virtual guiada. A iniciativa é realizada com recursos da Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020. As transmissões acontecem sempre às 20h, através do canal do De Pernas Pro Ar no YouTube.

Na nova montagem, criada por Luciano Wieser e ambientada em uma de sala com invenções, é contada a história de um homem de parcas memórias, que inventa algo inusitado para sua velhice: curiosas máquinas de cena que, ao serem por ele animadas, criam imagens amorosas e situações cotidianas improváveis.

Neste final de semana, o espetáculo passará por Santo Ângelo, com A Turma do Dionísio (sexta-feira); Caxias do Sul, com o Grupo Ueba (sábado); e Pelotas, com o Grupo Tholl (domingo). Ainda estão previstas passagens por Maquiné (no próximo dia 24), Lajeado (26), Alegrete (27) e Santa Maria (28).