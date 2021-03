Ex-ginasta Laís Souza é a convidada do sofá virtual do Saia Justa dessa quarta-feira

No Saia Justa desta semana, Astrid Fontenelle e as colegas Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos recebem virtualmente a ex-ginasta Laís Souza para enriquecer os debates do dia. O programa, ao vivo, vai ao ar esta quarta-feira (17), às 22h30, no GNT.

As apresentadoras e a convidada conversam sobre a coragem de seguir adiante, todos os dias, e a importância de valorizar pequenas e grandes conquistas como um exercício de generosidade a si mesma. Em seguida, discutem as hipocrisias do dia a dia, que muitas vezes são vistas de forma negativa. No bate papo, elas abordam um estudo que mostra que a hipocrisia pode até ser "positiva" e ajudar as pessoas a socializar. A partir do dado, elas debatem se é possível levar uma vida 100% livre de contradições e se isso seria realmente algo bom.

Para fechar, o time de apresentadoras e Laís falam sobre corpo e prazer. Segundo os cientistas, qualquer parte do corpo pode ser uma zona de prazer. Tem as mais óbvias e outras nem tanto. Elas compartilham experiências e contam como e onde descobriram áreas de prazer que as surpreendem.