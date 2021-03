Documentário traz depoimentos em primeira pessoa sobre pandemia nos EUA

Trazendo depoimentos em primeira pessoa sobre a emergência de saúde que aflige o mundo, o documentário Diários da Covid, NYC estreia na HBO e na plataforma HBO Go nesta quarta-feira (17), às 22h. O programa traz depoimentos de cinco jovens cineastas, entre 17 e 21 anos, que contam como a primeira onda da pandemia foi vivida em Nova York, nos EUA.

A produção mostra como os realizadores enfrentaram, junto com as suas famílias, as diferentes adversidades trazidas pela pandemia em cada um dos seus contextos. Em conjunto, os relatos mostram como Nova York exigiu processos de adaptação em meio à pandemia e propôs soluções de conflitos emocionais e financeiros. Além disso, Diários da Covid, NYC detalha momentos cruciais e comoventes de uma geração que tem presenciado os prejuízos decorrentes dos diversos desequilíbrios e conflitos sociais.