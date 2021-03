Hayline Vitória debate teatro e vivência negra em live da Rede Beabah!

Identidade, ancestralidade e memória serão os principais assuntos apontados pela atriz Hayline Vitória durante a próxima live do Circuito Cultural nas Bibliotecas Comunitárias da Rede Beabah! A live terá como cenário a Biblioteca Comunitária Ágatha Félix, na Capital, e acontece nesta quarta-feira (17), a partir das 18h.

O acesso é gratuito, por meio do canal da Rede Beabah! no Youtube ou na página oficial no Facebook . Todas as lives do projeto têm tradução simultânea em libras.