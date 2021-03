Cruz Vermelha lança livro com retratos da linha de frente da Covid-19

No mês que a pandemia completa um ano, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha vai lançar no próximo dia 16 de março o fotolivro Por trás das máscaras: profissionais da saúde na linha de frente da resposta à Covid-19 no Brasil. Com trabalhos dos fotógrafos Camila de Almeida, Márcia Foletto e Tiago Queiroz e edição de fotos de Sérgio Amaral, a obra vai além dos bastidores da resposta à pandemia, mostrando quem são essas equipes - não apenas enfermeiros e médicos, mas pessoal da limpeza, porteiros, fisioterapeutas, psicólogos, etc.

O evento será promovido com uma roda de conversa virtual, que acontecerá nesta terça-feira (16) nos espaços oficiais do CICV. A roda de conversa será mediada pelos organizadores do livro, Sandra Lefcovich e Sérgio Amaral, e contará ainda com profissionais de saúde, que vão compartilhar a experiência da cobertura a partir da ótica do fotografado. Mais informações sobre o evento podem ser encontradas no evento aberto no Facebook

O fotolivro Por trás das máscaras faz parte da campanha do CICV Valorize o Essencial, de fomento ao respeito e ao protagonismo dos profissionais dos serviços públicos essenciais.