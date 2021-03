Margs conquista plano de prevenção contra incêndio

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) anunciou, nesta segunda-feira (15), a obtenção do alvará positivo para o plano de prevenção e proteção contra incêndio (PPCI). Para conquistar a certificação, que vinha sendo buscada, ao menos, desde 2011, o Museu passou por medidas e adaptações que visam prevenir riscos de incêndio e permitir o abandono seguro do prédio em caso de emergência.

"O PPCI do Margs é uma conquista histórica, que coloca o museu em uma nova era, perpetuando e projetando-o ao futuro", comemora o diretor-curador Francisco Dalcol. Agora, além de sinalizações, dispositivos e equipamentos de combate ao fogo, o Margs passa a estar adaptado para permitir o abandono seguro do edifício, além de ter um grupo de funcionários treinados e habilitados a agir em caso de incêndio e emergência.

Em paralelo, o museu está recebendo outras melhorias de revitalização, que envolvem a substituição total do sistema de climatização e uma reforma de restauro arquitetônico na parte superior do prédio histórico (envolvendo o terraço, os 4 torreões e a claraboia). Os trabalhos devem seguir até setembro, período em que se espera que esteja em andamento a reabertura gradual do espaço, em meio ao enfrentamento do novo coronavírus. Segundo a secretária de Cultura do Estado, Beatriz Araujo, as obras devem restituir ao Margs a plena condição de salvaguardar o acervo artístico, suas instalações e a estrutura do prédio, além de receber o público com conforto e segurança.