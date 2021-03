Máquinas de cena do espetáculo 'A última invenção' ganham tour virtual

O Grupo De Pernas Pro Ar inaugura nesta segunda-feira (15), às 19h, a exposição das máquinas de cena de A última invenção, nome do mais recente projeto - realizado com recursos da Lei Aldir Blanc - do grupo conhecido por explorar o universo das máquinas animadas. A mostra será online e ao vivo, conduzida pelo ator e diretor Luciano Wieser, que proporcionará um tour virtual pelo acervo, com direito à interação do público. A transmissão é pela plataforma YouTube

As máquinas sempre despertaram o fascínio de Wieser, construtor desde menino, e se fazem presentes em suas obras teatrais. Ele enriqueceu a sua profissão com o universo dos ferros velhos, briques e quinquilharias, trazendo, para o grupo De Pernas Pro Ar, a máquina como personagem principal de suas montagens.

A cidade de Passo Fundo recebe, nesta próxima quarta-feira (17), às 20h, o espetáculo A última invenção, também com transmissão online pelo canal de YouTube do Grupo De Pernas Pro Ar. A montagem protagonizada e dirigida por Luciano Wieser, em coprodução com a atriz e produtora Raquel Durigon, é fruto destas pesquisas realizadas nestes últimos meses de pandemia, e nos anos que a precederam, período no qual Wieser e o grupo vinham se dedicando às pesquisas envolvendo audiovisual e robótica.

O projeto envolve ainda o intercâmbio com nove grupos de teatro de nove cidades gaúchas; sessões de bate-papos com o público, ao final do espetáculo. Em Passo Fundo, o intercâmbio é com o Grupo Ritornelo de Teatro, com quem o De Pernas Pro Ar fará trocas de experiências e de processos criativos.

A primeira cidade a receber o projeto foi Canoas, onde o espetáculo estreou virtualmente na sexta-feira (12), tendo contado com a parceria do Laboratório-Escola de Arte Popular. Na sequência, virão Santo Ângelo, com A Turma do Dionísio (19/03); Caxias do Sul, com o Grupo Ueba (20/03); Pelotas, com o Grupo Tholl (21/03); Maquine?, com o Amó Bem Viver (24/03); Lajeado, com a Pequena CIA de Atores (26/03); Alegrete com o Ponto de Cultura Multicultural (27/03), e Santa Maria com o VagaMundo (28/03). Haverá um link especial com audiodescrição, de forma a garantir a acessibilidade do projeto. Parte dos convites serão destinados a entidades de terceira idade.