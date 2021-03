Roda Viva convida especialistas para discutir a crise sanitária causada pela pandemia

Twitter , Facebook e canal do YouTube . O Roda Viva desta segunda-feira (15) apresentará uma edição especial sobre a pandemia. Serão três entrevistados para debater a crise provocada no País pela pandemia do novo coronavírus. Com apresentação de Vera Magalhães, a edição inédita vai ao ar a partir das 22h na TV Cultura, site da emissora

Mutação do vírus se espalhando, escassez de vacinas e colapso nos sistemas de saúde são assuntos a serem tratados pelos especialistas: Carla Domingues, imunologista, ex-coordenadora do programa nacional de imunização; Pedro Hallal, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do maior programa de estudos sobre o Covid no Brasil; e Cristiana Toscano, infectologista e única integrante sul-americana no programa de vacinação da OMS.

Participam da bancada de entrevistadores Maria Manso, repórter da TV Cultura; Milena Teixeira, jornalista da Rádio BandNews FM; Thomas Conti, professor de Economia do Insper e IDP, Ceo da AED Consulting e divulgador científico; Jaqueline Sordi, bióloga e jornalista da Agência Lupa e do Observatório do Clima; Sérgio Spagnuolo, editor do Núcleo Jornalismo e do Science Pulse; além do cartunista Paulo Caruso.