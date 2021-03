Gilmar Mendes é o entrevistado do Canal Livre deste domingo

O Canal Livre deste domingo (14), que vai ao ar na Band mais cedo nesta semana, às 22h30min, recebe Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O programa irá discutir a decisão de Edson Fachin em declarar a incompetência da 13° Vara Federal de Curitiba no julgamento de quatro ações contra o ex-presidente Lula. Entre outros assuntos, a atração também aborda a questão da suspeição de Sergio Moro para julgar esses casos, além de discutir o momento institucional do País e os próximos temas que devem entrar na pauta da mais alta corte do Brasil.

Gilmar Mendes foi alvo dos holofotes durante esta semana, principalmente por conta do seu longo texto no voto a favor da suspeição do ex-juiz da Lava Jato e Ministro da Justiça Sérgio Moro. Para Mendes, os juízes e procuradores da operação tinham um “projeto de poder” para com a operação e agiram de forma parcial. "A bem da verdade a opção por um modelo de atuação jurisdicional ativo e persecutório que marcou o projeto de poder da chamada Operação Lava Jato foi personificado no magistrado excepto (Moro), mesmo antes do início da mencionada operação", disse o Gilmar durante a primeira parte de seu voto.

Com apresentação de Felipe Vieira, participam como entrevistadores os jornalistas Fernando Mitre e o cientista político Fernando Schüler. O titular do programa e diretor executivo de jornalismo da Band, Rodolfo Schneider, também envia perguntas ao ministro.