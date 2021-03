Projeto Nó lança seu primeiro álbum musical nesta sexta-feira

O grupo gaúcho de música instrumental brasileira Projeto Nó lança seu primeiro álbum musical, intitulado Saudação. Com distribuição da Tratore , as faixas foram disponibilizadas nas plataformas de streaming e nas redes sociais do grupo nesta sexta-feira (12). Às 22h, os artistas irão compartilhar um mini doc - produzido pelo videomaker Siderlei Ditadi - no seu canal de YouTube

O conjunto é formado por André Brasil (guitarra, Porto Alegre), Diego Berquó (bateria, Nova Prata) e Tiago Andreola (baixo, Caxias do Sul), que utilizam como gatilho criativo para o álbum os ritmos tradicionais brasileiros e suas origens, somado à improvisação jazzística. Este álbum foi produzido em conjunto com a artista plástica Ana Lucia Perin (Nova Prata) que criou telas inspiradas em cada faixa do álbum, colorindo a representação musical e inspirando a interpretação do ouvinte.

O Projeto Nó foi formado em final de 2018. O nome "Nó" é a representação de um ponto onde se entrelaçam as linhas do pensamento, da musica e da vida. Trata, portanto, das experiências entrelaçadas, em desencontros e reencontros em todas as suas dimensões.

O álbum visual Saudação busca manipular sons e imagens que convidam o ouvinte a entrar na história contada. Conceitualmente o álbum trata de uma imersão em um universo de um personagem fictício, relatando o ciclo de seu dia e nos permitindo refletir sobre seus anseios, tristezas e belezas através dos sons e das imagens apresentadas. Representa o reconhecimento da condição cíclica e contínua da vida onde fazemos uma "Saudação" aceitando este fluxo incontrolável. Uma busca do grupo em mergulhar no infinito do finito humano.

As faixas do álbum passeiam por diversos ritmos tradicionais brasileiros como: Samba, Boi, Côco e Maracatu, além de ritmos e toques tradicionais da cultura Iorùbá como: Alujá (Alùjá), que contou a participação do artista nigeriano Idòwú Akinrúlí, e o Ijexá (IIjèsá). O grupo utiliza a música tradicional como ponto de partida para sua criação, manipulando de maneira livre e somando às vivências pessoais dos músicos.