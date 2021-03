Oficina de Contação de Histórias do Vila Flores é inspirada em obra de Emicida

O Vila Flores está adaptando algumas das 35 atividades do projeto multicultural De Vila a Vila 2021, devido ao agravamento da pandemia no Estado. Uma delas é pensada especificamente para as crianças que estão em casa nesse período, junto de seus responsáveis. A oficina de Contação de Histórias é inspirada no livro Amoras, do rapper Emicida, e pretende estimular a criatividade dos pequenos (a partir dos 5 anos), proporcionando um momento de arte e educação.

Através de imagens selecionadas, a atriz e educadora Luciane Panisson convida o público a estabelecer relações com a obra literária, que versa sobre temas como negritude, representatividade, preconceito e autoconfiança. Online e gratuita, a oficina acontece ao vivo nesta sexta-feira (12), às 15h, pelo canal de YouTube do Vila Flores . Para participar das interações em tempo real, basta preencher o formulário de inscrição em bit.ly/oficinahistorias1

Luciane Panisson atua há 30 anos como atriz, diretora, produtora cultural e educadora. É graduada em Licenciatura em Artes Cênicas e mestra em Processos de Criação pela Ufrgs, com a pesquisa A Poética do Sensorial: procedimentos de criação da cena imagética, na qual investigou o objeto concreto como recurso sensível de criação. No Coletivo Das Flor, coordena as Oficinas de Artes Integradas destinadas a atores e não-atores, e dirigiu, além dos espetáculos, o filme Sobre Marias e Terezas.