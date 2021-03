Começa temporada 2021 do projeto Bach Brasil neste sábado

Neste sábado (13), às 19h, ocorre o Concerto de Abertura da Temporada 2021 do projeto Bach Brasil. Com a iniciativa, a Bach Society Brasil proporciona uma apresentação barroca mensal executada por músicos brasileiros de nível internacional. A temporada começa trazendo a renomada soprano Marília Vargas para interpretar árias de Bach com cembalo obligato, acompanhada pelo cravo de Fernando Cordella.