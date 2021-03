Experimentando trilhas criativas

As engrenagens estão em movimento para a 14ª edição do Cine Esquema Novo - Arte Audiovisual Brasileira, que acontece entre os dias 10 e 15 de abril. Um dos eventos mais significativos para realizadores de cinema experimental no País, o evento trará 31 produções em sua mostra competitiva, além de materiais complementares e atividades formativas. Tudo poderá ser acompanhado online e de forma gratuita, pelo site www.cineesquemanovo.org.

O time de curadores - formado por Dirnei Prates, Gustavo Spolidoro, Jaqueline Beltrame e Vinícius Lopes - selecionou obras ligadas a temas como direitos humanos, saúde mental, questões indígenas, racismo, identidade queer, laços familiares e solidão na contemporaneidade, entre outras. Seis obras terão sua estreia mundial no festival, enquanto outras quatro serão exibidas pela primeira vez no Brasil (ver lista ao lado).

Para o Cine Esquema Novo deste ano, será adotado o Caderno de artista, como forma de ajudar o público a ter uma visão mais ampla do universo criativo de cada realizador. Cada selecionado escolheu alguma outra obra audiovisual que dialogue com seu trabalho, e esses convidados estarão em exibição junto à produção concorrente durante o festival. Isso se une a entrevistas, informações e imagens no Caderno de cada realizador.

O público também pode participar de oficinas promovidas pelo festival, com inscrições gratuitas. Em sua terceira edição dentro do Cine Esquema Novo, o projeto Câmera causa é conduzido por Gustavo Spolidoro e Lucas Heitor, e propicia a grupos em vulnerabilidade social a possibilidade de vivenciar a realização audiovisual a partir de seus aparelhos celulares. A oficina terá carga horária de 20 horas, e os filmes produzidos serão publicados online no dia 15 de abril. As inscrições estão abertas desde ontem, pelo site do festival.

Marina Kerber, por sua vez, promove a oficina Animação Pixillation e a ilusão do movimento impossível, na tarde de 11 de abril. O curso, com 40 vagas disponíveis, tem como objetivo difundir conhecimentos técnicos básicos para produção de animações quadro a quadro. As inscrições estão abertas através de preenchimento de formulário https://forms.gle/ReZ2JqFX5EXNS4QK9, e há possibilidade de intérprete de Libras conforme necessidade.

As oficinas Pluralidade e cinema, uma realidade possível? Um olhar para práticas antirracistas, de Kaya Rodrigues e Sofia Ferreira, e Narrativas antirracistas, de Gautier Lee, estão com inscrições encerradas.

As obras premiadas receberão um troféu criado pelo artista Luiz Roque especialmente para o festival, além de prêmios em serviços da Locall, Tecna/Pucrs e do Centro Técnico Audiovisual (CTAv) do governo federal. Em breve, deve ser divulgada a lista de jurados, bem como os selecionados para as duas mostras não-competitivas e o restante da programação - que inclui projeções urbanas e debates em parceria com Associação dos Críticos de Cinema do RS, entre outras atividades.

Mostra Competitiva Brasil