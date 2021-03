Andre Marques apresentará 'No limite' na volta da atração à Globo

Depois de ter confirmado, no final de fevereiro, em meio à grande audiência do Big Brother Brasil 2021, o retorno do reality No limite à sua grade, a Rede Globo divulgou nesta quarta-feira (10) que o apresentador da atração será Andre Marques. Dessa forma, o ex-ator Márcio Garcia, que apresentava 'Gente inocente', ficará no seu lugar frente à nova temporada do The Voice Kids.

O anúncio jogou um balde de água fria nos fãs de A Fazenda que esperavam que Marcos Mion assumisse essa tarefa no reality de sobrevivência, depois da sua demissão da TV Record. No limite deve ir ao ar em maio, sendo gravado novamente no Ceará. A nova edição será formada por ex-participantes do BBB na emissora.

Os competidores estarão isolados em uma praia deserta, para viver situações que exigem coragem e resistência física ao máximo. Para Andre, apresentar o jogo de agilidade e garra é mais que um desafio, é um passo importante em sua trajetória profissional: “É uma grande responsabilidade, um super convite, e estou muito honrado de ter sido escolhido para comandar o No Limite, porque amo demais o que eu faço. Agradeço a confiança e esse presentão que recebi. Acompanhei e era muito fã do programa, então sei bem o tamanho desse desafio. Vi a animação do público com o anúncio e posso dizer que estamos igualmente animados com a nova temporada. E aviso: teremos muitas novidades pela frente. Vou passar o bastão do 'The Voice Kids' com muito carinho para o novo integrante da família. Bem-vindo, meu parceiro Marcio", celebra Andre Marques.

Divididos em grupos, os participantes irão competir por recompensas e imunidade, na tentativa de chegar até a final, com disputa individual pelo grande prêmio. Os ex-brothers terão seus limites testados ao extremo em provas que envolverão raciocínio, agilidade e resistência. E ainda terão que lidar com a escassez de recursos para sobreviver em um ambiente inóspito.

Com direção de LP Simonetti e Angélica Campos, No limite é mais uma parceria da Globo com a Endemol Shine Brasil, com base no original Survivor, um formato de sucesso.