Goethe-Institut lança terceiro episódio da série 'Diálogos expressionistas'

Entra no ar nesta quinta-feira (11) o terceiro episódio da série Diálogos expressionistas, nos canais do Goethe-Institut Porto Alegre. João Fleck conversa com o crítico Carlos Primati sobre o clássico O Gabinete das Figuras de Cera (Paul Leni, 1924).

A conversa se aprofundará nas influências do Expressionismo Alemão na Hollywood clássica - primeiro em filmes de terror e posteriormente no cinema noir, além de muita referência à cultura pop e ao terror hoje em dia. A série pode ser acompanhada pelo canal de YouTube do Goethe-Institut e no formato de podcast no canal do Diálogos expressionistas

Interessados no tema podem visitar a página do projeto para conhecer mais sobre a série e assistir aos primeiros episódios sobre Nosferatu e O Gabinente do Dr Caligari.

O projeto consiste em uma minissérie de quatro conversas em vídeo e áudio sobre quatro importantes filmes do estilo expressionista. Em cada programa, João Fleck, produtor cultural e diretor do Fantaspoa, fala com um convidado especial sobre os aspectos marcantes de uma das obras e as histórias que a cercam. Os episódios são publicados mensalmente entre janeiro e abril. O último será sobre Metrópolis, de Fritz Lang (1927).